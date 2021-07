Advogado diz que JV tem de renunciar à pensão antes de se candidatar

O advogado Ednei Muniz exige que o ex-senador Jorge Viana renuncie “imediatamente” à pensão de ex-governador do Acre.

Muniz tem militado ultimamente em favor do fim dessa pensão. Ao ex-governador do PT, Muniz diz que o povo do Acre já não aceita mais essa benesse.

“O povo acreano tem integral direito de exigir que o Jorge Viana apresente, imediatamente, requerimento à Secretaria de Administração renunciando o referido benefício anter de ir ao TRE se inscrever para novas disputas”, diz.