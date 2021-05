Monitorado é detido com droga e dinheiro suspeito em Sena Madureira

Polícia Militar de Sena Madureira apreende entorpecente no Bairro Cafezal em Sena Madureira.

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, por volta das 22h30 desta terça (25/5) em mais uma operação dos militares do 8° BPM apreendeu entorpecente da espécie cocaína.