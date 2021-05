Com programas inovadores, Acre quer se destacar em fórum internacional de investimentos

Nos dias 31 de maio e 1o de julho, o Brasil realiza o maior evento de atração de investimentos estrangeiros da América Latina, o Fórum de Investimentos Brasil 2021 (BIF). O evento reúne autoridades dos governos federal, estaduais e municipais, além de executivos de grandes empresas do Brasil e do mundo, com o objetivo de trazer investimentos para o país. E o Acre se prepara para apresentar as oportunidades de negócios da região.

O Fórum, organizado pela Apex-Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento e o governo federal, este ano será realizado de modo online. O evento já conta com mais de dois mil participantes inscritos entre investidores estrangeiros e executivos do governo.

Entre as autoridades confirmadas estão o ministro da Economia, Paulo Guedes; das Relações Exteriores, Carlos Alberto França; ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Maurício Claver-Carone, além do presidente da Apex-Brasil, Augusto Pestana.

Do setor privado, participam Katia Vaskys, gerente-geral da IBM Brasil; André Clark, diretor geral da Siemens Energy Brasil; João Marques da Cruz, CEO da EDP Brasil; Cristina Palmaka, presidente da SAP América Latina e Caribe, entre outros.

No quadro nacional, serão oito painéis debatendo a economia global e as oportunidades no Brasil. Entre os temas estão: Economia Mundial e o mundo pós-pandemia; Indústria e os impactos da digitalização; FDI e o crescimento do Brasil pós-pandemia; Energia e a transição energética do Brasil; Infraestrutura com diversas oportunidades setoriais; Inovação, startups e unicórnios; Agronegócio Brasileiro, debatendo inovação, infraestrutura e instrumentos verdes e Agenda Regulatória e o aperfeiçoamento do ambiente de negócios.