Iluminação da Ponte do Madeira custará R$1 milhão ao Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) calcula que a implantação do sistema de iluminação da Ponte do Abunã vai custar aproximadamente R$ 1 milhão de reais.

Foi o que disse o superintendente do órgão em Rondônia, André Lima. Ele explicou que anteriormente a prefeitura de Porto Velho havia se manifestado em realizar a obra, mas recuou sem explicar os motivos. André esclareceu que a sinalização vertical e horizontal implantada ao longo dos 1.507 metros da obra é suficiente para orientar durante a noite motoristas e pedestres enquanto esse serviço não é realizado.

O superintendente disse também que, pela estimativa do DNIT, a Ponte deve receber um fluxo de dois mil veículos por dia, com 60% desse volume sendo veículos de grande porte. Ele ainda acredita que o tempo de viagem entre Porto Velho e Rio Branco deve ser reduzido em quase duas horas com a liberação da Ponte.