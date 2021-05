Associativismo é discutido em visita do presidente da Acisa à federação comercial do MT

Com objetivo de estreitar os laços empresariais com Mato Grosso, o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa), Marcello Moura, visitou a Federação das Associações Comerciais e Empresarias de Mato Grosso (Facmat), nesta quarta-feira (05.05). Ele foi recebido pelo presidente da entidade, Jonas Alves, e na oportunidade, aproveitou para se filiar como membro da Associação Comercial de Cuiabá (ACC).

No ramo empresarial atacadista desde 2000, o presidente da Acisa, empossado em janeiro deste ano para o primeiro mandato, pretende expandir o empreendimento da Recol Distribuidora para Mato Grosso e estreitar o relacionamento tanto com a Facmat, quanto com a ACC.

“A Associação Comercial tem papel preponderante e legítimo para defender os interesses dos empresários. Como empreendedor, vejo Mato Grosso em crescimento e apostamos no Estado para dobrar a quantidade de funcionários e faturamento da nossa empresa Recol que, atualmente, conta com 90 colaboradores”, disse Marcello.

Ele destacou que a principal função das Associações Comerciais é o fortalecimento do comércio, com foco no empreendedorismo. “Acredito muito no associativismo como catalisador de uma proposta de uma sociedade mais justa e próspera, e a Associação Comercial tem essa missão de conseguir ajudar no desenvolvimento das regiões, como Mato Grosso e Acre, por exemplo, que estão em pleno desenvolvimento”, frisou.

Para o presidente da Facmat, Jonas Alves, a visita de Marcello representa um grande passo para o relacionamento entre as entidades do Acre e de Mato Grosso. “É com muita satisfação que recebemos o presidente da Associação Comercial do Acre e agradecemos a confiança em se filiar conosco, na Associação Comercial de Cuiabá. Ficamos felizes em saber que ele está disposto a nos ajudar trazendo ideias e inovações para discutirmos e ampliarmos os negócios dentro do nosso Estado”, completou.

Jonas lembrou na ocasião que o presidente George Pinheiro, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), apresentou Marcello à entidade mato-grossense. “Estamos recebendo um amigo de luta, apresentado pelo presidente George e vamos fazer todo o possível para inserí-lo na sociedade empresarial de Mato Grosso, torcendo para que esses investimentos que serão realizados pela empresa dele sejam promissores e que venham trazer resultados para todos”, concluiu.

Também estiveram presentes na reunião o diretor da ACC, Gelson Menegatti, a gerente da entidade, Samanta Fernandes, o assessor jurídico e a executiva da Facmat, Rafael Furman e Rita Matos, respectivamente.

Por Centro Oeste Popular