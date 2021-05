O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) falou ontem ao BLOG DO CRICA, que não descarta colocar o seu nome para a avaliação na eleição do próximo ano, como candidato a governador. “Sempre estarei aberto a novos desafios. Mas esse tipo de decisão não é pessoal, e depende de muitos”, ponderou.

Quem acompanha o trabalho político do deputado Jenilson Leite (PSB) nota com clareza que, o seu movimento é na direção de ser candidato a um cargo majoritário, que passa pelo governo ou mesmo entrar na briga de senador. A reeleição não está no seu radar.

Jenilson está correto ao avaliar que, uma decisão de candidatura majoritária depende de muitos, teria que ser num quadro que unisse todos os partidos de esquerda. Independente do desfecho, o deputado Jenilson (PSB) faz bom mandato.

COMEÇOU PRESTIGIADA

A SECRETÁRIA de Educação, Socorro Neri, começou sua gestão muito prestigiada. Conseguiu desencavar com o governador Gladson Cameli o pagamento do Prêmio Anual e Desenvolvimento Profissional (VDP) aos profissionais da rede pública estadual, valor a ser pago em junho. Essa era uma pauta de ponta do magistério.

FALTA FORÇA POLÍTICA

O governador Gladson Cameli não conte com o deputado federal Flaviano Melo (MDB), e nem com o senador Márcio Bittar (MDB), como peças de pressão para convencer os deputados Roberto Duarte (MDB), Meire Serafim (MDB) e Antonia Sales (MDB), para retirarem suas assinaturas da “CPI da Educação”. Nem Flaviano e nem Bittar têm influência política sobre os três parlamentares do MDB, para que fiquem de fora da CPI.

BUSCA A REELEIÇÃO

O DEPUTADO Gerlen Diniz (PP) resolveu não disputar uma vaga na Câmara Federal, disse ao BLOG que, ele buscará um novo mandato na ALEAC, na eleição do próximo ano.

MELHOR NÃO ARRISCAR

OS DEPUTADOS Nicolau Júnior (PP), e José Bestene (PP), que também eram citados para tentar um mandato de deputado federal, decidiram que sairão à reeleição.

DAS TRIPAS O CORAÇÃO

COM os três nomes fora da raia, ficará complicado ao PP montar uma chapa competitiva para deputado federal.

OS NÚMEROS VÃO FALAR

OS NÚMEROS de uma pesquisa que abrangerá todos os municípios, a ser feita pelo no final do ano, é que vai medir o potencial do Jorge Viana para disputar o governo.

ENTRA DE CABEÇA

CASOS os números da pesquisa sejam favoráveis ao nome de Jorge Viana, revelou ontem importante personagem do PT, ele deverá entrar de cabeça na eleição. Já colocou o seu nome à disposição do PT.

POSIÇÃO SOLIDÁRIA

NA SUA “Carta de Despedida”, o ex-secretário de Educação, Mauro Sérgio, deixou claro que dá o seu aval aos acusados de malversação na secretaria, os quais considera que são inocentes. Saiu sendo solidário.

NÃO BENEFICIA NO GERAL

O PROJETO do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), para a contratação de profissionais de Medicina pelo estado, só permite o chamamento de médicos que prestaram serviço no programa “Mais Médicos”, e não todos os formados no exterior, como alguns imaginam.

PEDRA DO CRM

MESMO que consiga aprovar o projeto na ALEAC, e seja sancionado pelo governador Gladson, o projeto do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) será contestado pelo CRM na justiça federal, sob o argumento de ilegal.

COBRANÇA DE PAUTAS

Convocação dos aprovados no último concurso público, pagamento de bolsa aos profissionais das Escolas de Tempo Integral, pagamento das aulas complementares, pagamento do 13º e férias proporcionais aos professores provisórios, são pautas da categoria sempre cobradas do governo pelo deputado Daniel Zen (PT).

PERDA NA GESTÃO

A SAÍDA do técnico Artur Liborino da chefia do gabinete do prefeito Tião Bocalom – motivo não bem esclarecido – deixa uma lacuna, porque estava afinado com o prefeito.

NÃO É BEM ASSIM

CARDEAL DO PP comentou ontem ao “BLOG do CRICA,” não ser fácil brecar a candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) a um novo mandato; por ter mandato, e o aval da executiva nacional para ser o nome ao Senado.

VOLTA PARA A LUTA

A INFORMAÇÃO que tenho é de que, convenceram o ex-prefeito Raimundo Angelim (PT) a disputar um mandato para a Câmara Federal, o que fortalecerá a chapa do PT.

EMENDAS COMO CARTAS

O DEPUTADO FEDERAL Léo de Brito (PT) deverá ter na campanha da reeleição, o apoio dos prefeitos Bira Vasconcelos (Xapuri); e Jerry Correia (Assis Brasil). Léo tem cartas poderosas nas mãos: emendas parlamentares.

CEDO PARA UM CENÁRIO

QUE o prefeito Tião Bocalom está claudicante neste início de mandato, é verdade. Mas tem mais de um ano para se recuperar, e chegar como forte cabo-eleitoral em 2022.

TODO DIREITO

OS PROFESSORES têm todo o direito de só voltar para as salas de aulas depois que a categoria for vacinada.

DESCARREGANDO NO PODEMOS

O PSDB está só vendo a banda passar. Nos bastidores do poder, os encaminhamentos são para fortalecer o PODEMOS, presidido pelo ex-deputado Ney Amorim.

AINDA ESTÁ ESCAPANDO

PELAS notícias que recebo, dos prefeitos novatos, um dos poucos que começou engrenado é o de Cruzeiro do Sul, Zequinha. Os demais não conseguiram sair do rame-rame.

SISTEMA BRUTO

Tudo indica no sentido da adoção do sistema Distritão, na eleição do próximo ano, em que são eleitos os mais votados. Neste esquema, para se eleger tem de ter café no bule.

CHAPA FORTE

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) está de cabeça no esforço de montar uma chapa forte no REPUBLICANOS, para disputar vagas na Câmara Federal e na ALEAC.

FRASE MARCANTE

“O zumbido de um mosquito às vezes esconde o barulho do mar.” (Ditado mexicano).