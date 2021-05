Sena Madureira concluí reforma da Unidade Básica de Saúde Ricciotti Tamburini

Na manhã desta quarta-feira (05), a Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Saúde entregou a Unidade Básica de Saúde Ricciotti Tamburini totalmente reformada à comunidade do Bairro Segundo Distrito. A reforma objetivou garantir um ambiente de trabalho adequado para os profissionais de Saúde que atuam na referida Unidade, bem como também um melhor atendimento aos moradores que diariamente vão ao local em busca de atendimentos médicos, tendo em vista que a estrutura predial foi bastante danificada pela enchente que ocorreu no mês de Fevereiro.

Além do Prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira (Ambos do MDB), também participaram do ato de reinauguração a Secretária Municipal de Saúde, Nildete Lira, a Secretária de Administração, Adriana Martha, a coordenadora da atenção Básica, Jaksamea Celestino, o Coordenador da referida UBS, Deyvidney Moraes, os vereadores Alípio Gomes (MDB), Sidiney Araújo (PP), Raimundo dos Anjos (MDB) e Canário (PTB). Além do Presidente do Bairro acima mencionado, o Louro, e servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

O prefeito Mazinho Serafim destacou a importância de mais uma UBS reformada, evidenciando o compromisso da sua gestão com a saúde municipal. “Esse é mais um resultado do nosso compromisso com a população, após o fim da alagação, já estamos entregando essa unidade totalmente reformada, para que as pessoas tenham o acesso à uma saúde de qualidade, como serviços médicos, de enfermagem, atendimentos odontológicos, entre outros. Vamos continuar o trabalho de recuperação dos prédios que foram danificados pela enchente, nossa gestão tem se empenhado em fazer com que as coisas aconteçam, mesmo diante das dificuldades financeiras impostas pela pandemia de covid-19”, frisou Mazinho Serafim.

Quem também falou sobre a Reinauguração da UBS foi a Secretária Municipal de Saúde, Nildete Lira. “É motivo de alegria está entregando essa Unidade reformada para a comunidade, pois a gestão municipal trabalha para atender aos moradores da melhor forma possível. Com isso, quem de fato está de parabéns é a comunidade aqui do Segundo Distrito, que vai poder utilizar uma estrutura adequada, higiênica que reúne todas as condições para oferecer um bom atendimento. Agradeço ao prefeito Mazinho, e ao vice-prefeito Gilberto Lira por todo empenho em atender às demandas da Saúde em nosso município. E toda equipe de saúde, em especial os profissionais que trabalham aqui na unidade que mesmo durante a reforma não deixou de atender os moradores, se empenhando em ofertar os atendimentos na escola Raimundo Magalhães, também localizada aqui na comunidade”, salientou a Secretária.