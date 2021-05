Finalmente a Starship pousa com sucesso!

Pela segunda vez um prototipo da Starship consegue pousar, o ultimo a fazer um pouso foi SN10 que antes de tocar o solo houve uma falha envolvendo empuxo dos motores raptor causando assim alta velocidade de toque ao solo, esmagando assim as perninhas de pouso e apos aproximadamente 14 minutos depois de tocado o solo a Starship de N10 explodiu no pad de pouso.

Nesse domingo 5 de maio a Starship de numero 15 pousou com sucesso no pad de Boca Chica (ou StarBase), depois de 4 falhas com seus antigos irmãos de números 8,9,10 e 11 o primeiro prototipo do foguete consegue tocar ao solo perfeitamente, alem de conseguir reunir todos os dados de voos precisos a Starship N15 conseguiu concluir os processos de ascensão, processo de descida em posição horizontal, ótimo trabalho dos flapes, e um ótimo belly flop (“barrigada”) que e quando o foguete faz a reeignicao dos 3 motores raptor, faz a manobra para vertical, e se tudo estiver dentro dos parâmetros a Starship desliga mais dois motores assim pousando com apenas um motor raptor.

Lembrando que a starship e um prototipo de um foguete que pretende ser utilizado para levar os primeiros humanos a lua em 2024 dês de o programa Apollo, viagens rápidas entre cidades, voos comerciais alem do ambicioso plano do CEO Elon Musk de levar humanos a marte ate 2026, alem de promessas de um voo orbital ainda no meio desse ano de 2021.

fonte: Spacex

confira o video de lançamento da Spacex