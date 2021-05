O racha na eleição de 2018, que levou o escrete petista a perder o jogo com Marcus Alexandre (governo), Jorge Viana e Ney Amorim (Senado), toda a bancada federal e redução de 50% dos deputados estaduais, é fichinha na crise da seleção que assumiu o poder.

Apesar da divisão, Gladson ainda conta com bons jogadores. Ou seja, 15 deputados estaduais, cinco federais, dois senadores, além de prefeitos e vereadores em vários municípios. Gladson tem o carisma do Zagallo. O povo gosta. Depois poderá até dizer: “Vão ter que me engolir”.

Para reforçar o time, José Bestene, assessor técnico da seleção, articula jogadores de times nanicos da 4ª divisão do campeonato, que poderão ajudar na prorrogação.

Porém, na próxima partida, em 2022, não poderá mais contar com os jogadores Rocha, Mara Rocha, Petecão, Meire Serafim, Roberto Duarte, Antônia Sales, Calegário e Neném Almeida e praticamente toda a executiva do MDB, com exceção de Flaviano e Márcio Bittar, fominhas de bola. Como diz o mala do Galvão Bueno: “Bem amigos da Rede Globo, haja coração”!

“Em uma reportagem você vai escrever repetição: os crimes, a corrupção na política, as brigas de família, os acidentes de trânsito são todos iguais ; o segredo é narrar de uma forma diferente”. (Zé Leite, redação de A Gazeta, 1993)

. A chapa está derretendo no Vale do Acre; o povo não respira oxigênio, respira política.

. O PROS no olho do furacão!

. Márcia Bittar só não será candidata ao Senado se ela mesma e Deus não quiserem; candidata do presidente Jair Bolsonaro (inclusive).

. Com todo respeito, mas alguém honesto precisa avisar a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTA) que a sua reeleição para o Senado, cargo majoritário como de presidente, governador e prefeito é muito (muito mesmo) difícil.

. Ela assumiu como suplente do governador Gladson Cameli; poderia pensar na opção de deputada federal como fez senadores como Gleisi Hoffmann (PT/PR), e Aécio Neves (PSDB/MG).

. Se alguém lhe diz que sua reeleição a senadora está no papo, mente!

. As condições objetivas e subjetivas não permitem.

. É que hoje em dia ninguém analisa mais conjunturas; com exceção de petistas, comunistas e socialistas.

. E do secretário Moisés Diniz!

. Ah, o ex-deputado federal Osmir Lima também!

. Ex-prefeito de Assis Brasil, o Zum, diz que o governador Gladson Cameli planta feijão em roçado alheio ao ajudar administrações petistas; não poderá contar com o PT em 2022 porque quem é PT sempre será PT.

. Sei não, ó!

. As contas de Cesário Braga estão erradas: 2 mais 2 em política não são 4.

. “Quanto o senhor quer que dê, prefeito”?!