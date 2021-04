Rio Branco inicia incrições para vagas em creches e pré-escolas

Para inscrever o aluno é necessário acessar o site da prefeitura e clicar no banner disponível na página que leva direto ao formulário a ser preenchido.

Após o preenchimento do formulário, os pais ou responsáveis receberão a confirmação da inscrição, no e-mail cadastrado. O sorteio das vagas será realizado no dia 4 de maio.

As matrículas ocorrerão de 10 a 14 de maio.

Idade:

Creche: 2 e 3 anos completos até 31 de março de 2021

Pré-Escola I: 4 anos completos até 31/03/2021

Pré-escola II: 5 anos completos até 31/03/2021

No ato da inscrição apresentar os documentos: