Prefeitura de Sena realiza ação de educação em saúde na escola Leonice Bregence

A Prefeitura de Sena Madureira, através de um trabalho conjunto entre a Vigilância em Saúde Municipal, e a Vigilância Sanitária do Município realizou na última sexta-feira (23) uma ação de Educação em Saúde na Escola Leonice Bregence, situada no km 23 da BR 364, sentido Sena/ Rio Branco.

A ação preventiva visa proporcionar aos servidores da referida comunidade escolar, algumas orientações quanto aos cuidados básicos que devem tomar, para se prevenir da contaminação com a covid-19, tanto no ambiente escolar, como no convívio com seus familiares.

Na ocasião, foram distribuídas máscaras faciais, álcool em gel, e outros produtos que são utilizados para prevenção contra a doença. A coordenadora da Vigilância em Saúde do Município, Enfermeira Wendy Carolina deu mais detalhes sobre a ação.

“Além de distribuirmos os produtos para a prevenção, também tiramos as dúvidas dos professores e coordenadores no tocante ao assunto. Visamos atender não somente os servidores, mas também as famílias que residem na região e vão à escola buscar os materiais para que seus filhos estudem através das aulas remotas, além do material em si, elas também levaram máscaras e o álcool em gel para as crianças”, frisou Wendy Carolina.

Também participaram da ação supracitada, o chefe da Vigilância Sanitária do Município, Dr. Rodrigo Bortolan, fiscais e demais servidores da saúde municipal. A previsão, é que ações dessa natureza, também ocorram em outras escolas que fazem parte da rede municipal de ensino.