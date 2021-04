O governador Gladson Cameli entrega os primeiros cartões do Auxílio do Bem às 14 horas desta segunda-feira (19) no Bujari.

“Mais uma ação do governo em garantir proteção social às famílias impactadas pela pandemia”, disse a secretaria de Ação Social, Ana Paula.

O Cartão do Bem permite compras em comércios credenciados no valor de até R$150 utilizando o cartão magnético do programa.

São 18.880 famílias beneficiadas em todo o Estado. A implementação se dá em parcerias com as prefeituras dos municípios.