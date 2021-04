É comum em meio a uma disputa de poder visceral como a que antecede as eleições de 2022 declarações antecipadas de apoio. Qualquer manifestação nesse sentido deve ser vista com cautela. Pode ser encenação, firula ou manobra política para, na maioria das vezes, valorizar o passe junto ao poder.

Um fato acontecido em 2002 retrata muito bem essa realidade. Flaviano Melo era prefeito de Rio Branco pelo MDA. Afastou-se para disputar com Jorge Viana, que era candidato à reeleição de governador. Quando a campanha começou, Flaviano foi completamente abandonado por quase todos que iniciaram com ele. O PT no poder levou todo mundo, até o marketing. O MDA foi na balsa para Manacapuru e nunca mais voltou.

Portanto, o senador Sérgio Petecão (PSD) coloque as barbas de molho com eventuais apoios que vem recebendo. É evidente que existem exceções. Porém, o outro lado tem cartas para fazer apostas altas. Ele, como velho macaco do cu pelado em política, sabe que nem todos os que lhe afagam estarão com ele na campanha. O Gladson, a exemplo do Jorge, detém o poder e o jogo é bruto. As canetadas provam isso.

“Maneiras escrupulosas não vencem guerras”. (Game of Thrones)

. O PSB está empolgado com a provável candidatura ao Senado da ex-prefeita Socorro Neri;

. Mais animada está ela.

. Neri cresceu politicamente depois de perder a eleição para o prefeito Tião Bocalom que amarga um desgaste sem precedentes.

. Porém, Bocalom tem tempo de recuperar o prestígio, só depende dele mesmo.

. Os que lhe fazem oposição eram seus aliados na campanha.

. Problemas para o senador Sérgio Petecão.

. A propósito, não é bom nesse momento para o PT e para Petecão falarem em alianças, é ruim para os dois eleitoralmente.

. Porém, depois de um 1º turno o movimento é outro.

. Não vê o Cesário Braga, votou no Bocalom!!

. Bolsonaro é uma pessoa; bolsonarismo um movimento político de direita conservador que tem milhões de adeptos.

. Bolsonaro pode nem se reeleger, mas o bolsonarismo sobrevive a ele.

. A melhor oração é amar/ se não sabes orar/ tu precisas amar/a melhor oração é amar…

. Bom dia!