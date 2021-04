Espaços públicos do Acre recebem obras de manutenção

O governo do Acre tem investido na preservação e manutenção dos espaços públicos em todo o estado. Na capital, a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Acre (Seinfra) está prestes a concluir as obras de reforma do Skate Parque, Lago do Amor e da Concha Acústica. Em Cruzeiro do Sul, os parques públicos também passam por reformas.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, destacou que as obras de manutenção estão bem avançadas e que em breve todas essas obras estarão concluídas, mas devido à pandemia de Covid-19, foi decidido que só serão efetivamente entregues à população quando a situação se estabilizar.

“Todos os parques dos municípios passarão por reformas, isso é importante porque quando sairmos dessa pandemia a população terá vários locais agradáveis de lazer. Em breve a concha acústica será concluída”, ressaltou Medeiros.

De acordo com o presidente da Associação dos Esportes Radicais do Acre, Gerliano Nunes, a reforma do Skate Parque é importante para a comunidade de atletas que utiliza o local para treinamento dos esportes com os equipamentos de skates e bicicletas.

“O Skate Parque é um local onde se pratica esportes e precisamos que os equipamentos sejam preservados com manutenção periódica. Os esportistas radicais estavam aguardando essa reforma, agradecemos o empenho dos governantes em priorizar o local, já que aqui também realizamos projetos sociais por meio do esporte, inclusive já tivemos atletas que competiram em circuitos nacionais”, destacou Nunes.