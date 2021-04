Prefeitura de Tarauacá realiza contrução de trapiche no Bairro da Praia

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, autorizou a construção imediata de um novo trapiche no Bairro da Praia.

Os trabalhos do trapiche começaram nesta sexta, 16, e já estão bastante avançado, acesso como esse que é utilizado por várias famílias que moram no local e usam como a única via de entrada para as suas residências.

Como estava bastante desgastada a madeira e colocando em risco a população e os visitantes, a prefeita Lucinéia preocupada com a segurança de todos, resolveu construir um novo trapiche.