BNDES alerta para oferta fraudulenta de empréstimos em nome do banco   

O BNDES está alertando que recebe, diariamente, muitas denúncias de suspeita de fraude e por isso aponta que Todo e qualquer pedido de financiamento deverá ser feito diretamente ao BNDES ou aos agentes financeiros credenciados.

O BNDES não credencia nem indica consultores ou assessores como intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar operações com o Banco, nem com as instituições financeiras credenciadas como repassadoras de seus recursos. Portanto, tenha atenção na eventual contratação de consultoria para auxiliá-lo na tramitação do pedido de financiamento.

Há consultorias se utilizando do nome, marca, logomarca ou endereço do BNDES e, ainda, do nome ou CNPJ da Finame (empresa do Sistema BNDES), e que não possuem qualquer ligação com a instituição.Além disso, o BNDES também não entra em contato diretamente com seus clientes para oferecer seus produtos ou para efetuar cobranças, muito menos utiliza Whatsapp e Facebook em seu diálogo com o cidadão.Como denunciar?As denúncias de fraudes ou suspeitas de fraude devem ser encaminhadas à Ouvidoria do BNDES através de formulário eletrônico.

Para que a Ouvidoria possa tratar sua demanda de forma adequada é necessário fornecer o máximo de informações a respeito do caso.Caso prefira, a Ouvidoria do BNDES também está disponível no telefone 0800 702 6307.