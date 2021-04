Polícia Civil cumpre ordens judiciais e recupera 14 pneus furtados de loja de Rio Branco

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 16, a Polícia Civil deu cumprimento a cinco ordens judiciais, visando recuperar 32 pneus furtados de uma loja de Rio Branco, de abrangência da área da 5ª regional. A estimativa é que e empresário – vítima do furto – teve um prejuízo de R$ 12 mil.

A autoridade policial Nilton Boscaro, responsável pelas investigações, relembra que o furto ocorreu no último dia 28 de fevereiro. Após intensa investigação, os policiais colheram elementos de informação, o que fez Nilton Boscaro representar junto ao Poder Judiciário por medidas cautelares.

Desta forma, os policiais cumpriram hoje os mandados de busca e apreensão em Rio Branco e Acrelândia, logrando êxito ao recuperar 14 pneus, além de fazer o sequestro de um veículo, que possivelmente foi usado no transporte da res furtiva.

“Os elementos de informação colhidos na operação de hoje irão desempenhar um importante papel no curso da investigação policial. Por meios deles e da oitiva das pessoas que intimamos conseguiremos demonstrar os indícios de autoria e materialidade do furto, para posteriormente representar junto ao Poder Judiciário por outras medidas, a fim de recuperar o restante dos pneus e prender os suspeitos do furto”, disse o delegado.

Ascom/Polícia Civil