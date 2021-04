Cumprindo o compromisso de manter as condições adequadas de navegação na hidrovia do Madeira HN-117, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou o processo licitatório para contratação da empresa responsável pela dragagem do rio Madeira, de Porto Velho (RO) à Manicoré (AM). O serviço de remoção do sedimento (areia) de dentro do canal de navegação será realizado no trecho de 620 quilômetros para garantir a navegação segura das embarcações em uma das principais passagens logísticas do país.

A hidrovia do Madeira é rota fundamental para o escoamento de produtos e o abastecimento de insumos para as regiões Norte e Centro-Oeste do país. Até 2024, o investimento total será de mais R$ 84 milhões.

A execução da dragagem no rio Madeira busca assegurar a fluidez e um maior carregamento dos comboios, mantendo a capacidade de carga das barcaças compatível com o planejamento de transporte das empresas, mesmo no período de estiagem, o que impede a migração de cargas para outros modais de transporte mais onerosos e favorece a redução do custo de frete.

O rio Madeira é um dos principais eixos logísticos do norte do país e integra o Arco Norte, região que compreende os estados de Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Tocantins, e permite o escoamento de safras pelo rio Amazonas e seus afluentes da margem direita, que correm na direção sul-norte, dos cerrados do centro do país para a floresta Amazônica. Pelo rio Madeira acontece o escoamento de produção agrícola, principalmente soja e milho de Mato Grosso e Rondônia, e também de insumos como combustíveis e fertilizantes, com destino a Porto Velho e Manaus, além de alimentos e produtos produzidos na Zona Franca de Manaus.

O tráfego de embarcações na hidrovia do rio Madeira cresceu exponencialmente a partir da década de 90. Em função da implantação da nova fronteira agrícola de soja e milho na região Centro-Oeste do Brasil, a produção dessas matérias-primas passou de praticamente zero a um volume tal que exige para seu transporte, atualmente, um fluxo de comboios de balsas e empurradores de grande porte, além dos barcos mistos de passageiros e pequenas cargas e de diversas outras configurações ou tipos, que trafegam pelo rio Madeira durante todo o ano.