Governo lamenta falhas no atendimento à ocorrência que terminou com pastor morto na Transacreana

NOTA PÚBLICA

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), reconhece que é dever do Estado a garantia da ordem pública e manutenção da incolumidade entre as pessoas. E diante de ações criminosas como a ocorrida na noite de sexta-feira, 9, na rodovia Transacreana, temos a obrigação de dar pronta resposta e punir, conforme o rigor da lei, os responsáveis por tirarem a vida de um cidadão de bem e por atentarem contra a ordem pública.

Diante disso, antes de tudo, lamentamos a morte do senhor Raimundo Araújo da Costa, de 62 anos, pastor evangélico e pedimos desculpas aos familiares por eventuais falhas cometidas no atendimento da ocorrência. Sabemos que só lamentar, não é suficiente, é que temos muito o que melhorar, contudo, estamos colocando boa parte do nosso efetivo a disposição e pretendemos, o mais rápido possível, apresentar os resultados com a prisão dos autores do crime. Tal ato não ficará impune.

Rio Branco, Acre – 10 de abril de 2021

Paulo Cézar Rocha dos Santos