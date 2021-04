Quase 3,4 mil trabalhadores perderam o emprego no Acre em 2021

Quase 3.400 trabalhadores acreanos perderam o emprego no estado nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, segundo os dados disponibilizados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Aproximadamente 2.252 desempregados deram entrada no pedido do Seguro Desemprego (SD) no mesmo período, sendo 1.139 no mês de Janeiro e 1.113 fevereiro, conforme balanço da OCA.

De acordo com acordo com os indicadores disponíveis no site do Ministério da Economia (ME), foram gerados no mês de fevereiro deste ano a quantidade 2.906 postos com carteira assinada, enquanto 1.947 trabalhadores dispensados, mas o Acre registrou um saldo positivo de 959 postos de trabalho. Em janeiro, a economia acreana gerou 2.288 postos formais, sendo que 2.056 trabalhadores foram demitidos, um saldo de apenas 332 postos. Durante os dois primeiros meses deste ano, o estado registrou um saldo positivo de 1.291 postos com carteira assinada.

A capital acreana foi responsável por 2.083 postos com carteira assinada e 1.541 dispensados, com saldo positivo de 542 postos formais. O setor de serviços respondeu por 991 contratados, o comércio por 645 postos e a construção civil por 243 postos, mas no mês de janeiro contabilizou 1.732 postos formais e a dispensa de 1.451 trabalhadores, com saldo de 281 postos com carteira assinada.

Quando leva em conta os últimos 12 meses, o setor produtivo foi responsável pela contratação de 85.725 trabalhadores com carteira assinada, porém, nos últimos 12 meses de janeiro deste ano, o estado fechou com 27.544 trabalhdores contratados, para 23.165 demitidos que corresponder por uma saldo de 4.397 postos formais gerados no decorrer do ano passado.

Estimativa – A população ocupada é estimada em torno de 303 mil pessoas, pois não apresentou variação significativa em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Pnad Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento apontou um aumento de 27 mil pessoas, em relação ao trimestre anterior, ou seja, variação de 10,0%. Agora a população desocupada chega a casa dos 55 mil pessoas, mas em idade de trabalhar chegar ser projetada em 691 mil pessoas, aumentou em 28 mil pessoas, (4,2% em relação ao mesmo período do ano anterior).

A Tribuna