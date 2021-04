Mortes violentas caem mais de 38% no Acre em 2021, mostra estudo da Segurança Pública

Com o reforço das ações do governo do Estado por meio da Segurança Pública, o Acre reduziu os números de ocorrências relacionadas à crimes contra a vida e ao patrimônio, neste primeiro trimestre do ano. Se comparado ao mesmo período do ano passado, as ações representam uma redução de 38,14% no número de mortes violentas e 31,44%, dos crimes de roubo ou furto, denunciados pela população.

Os números fazem parte da base de estudos catalogados pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), no período de 1 de janeiro à 31 de março de 2021 e compara aos números do mesmo período de 2020. Segundo avaliação do secretário da pasta, Paulo Cézar dos Santos, a tendência é manter os índices em queda.

“Os órgãos que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública, tem reforçado o policiamento diário nas regiões da capital e também no interior. A tendência é que os números permaneçam em baixa, com a intensificação das ações de fiscalização em locais onde há maior incidência de crimes. Esse reforço nas ações de Segurança Pública é um pedido do governador Gladson Cameli e neste objetivo temos trabalhado”, destacou o secretário.

Entre as ações de combate ao crime, estão a implantação e projeto de expansão da ferramenta de monitoramento veicular, “Cerco Eletrônico”, a criação do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), que tem atuação nas principais vias de acesso aos países vizinhos, intensificação de rondas e abordagens policiais entre os bairros onde há maior incidência de crimes, foco nas ações com apreensões de armas de fogo e constantes investigações que terminam na desarticulação de facções criminosas. Em Rio Branco à redução dos crimes contra a vida foi de 35%.

“Todas as forças tem atuado em harmonia, unindo esforços e ajudando no combate ao crime em todo o estado. Lembrando que a população também pode ajudar, fazendo denúncias através do nosso canal 181, onde é garantido o resguardo da fonte e mantido o sigilo das informações”, finalizou Santos.

Agência de Notícias do Acre