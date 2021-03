PM acaba com festa regada a som alto e álcool no toque de recolher em Rio Branco

Mesmo com todos os esforços e medidas impostas pelo governo do Estado, afim de evitar o contágio por coronavírus e a superlotação das unidades de saúde, ainda há constantes denúncias de festas e eventos clandestinos com aglomerações, ocorrendo durante os finais de semana na capital.

Nesta sexta-feira, 26, primeiro dia do toque de restrição em Rio Branco, a Polícia Militar acabou com mais uma dessas festas clandestinas, por meio de denúncia realizada ao Centro Integrado de Operações (CIOSP).

O evento regado a drogas, som alto e bebidas, ocorria numa propriedade do bairro João Paulo, região da Baixada da Sobral e reunia aproximadamente 40 pessoas.

A polícia realizou abordagem de rotina, encerrou a festa e em seguida, todos foram advertidos e orientados a retornarem a seus domicílios. Não houve a necessidade de prisões.

Assessoria Sejusp