Resenha critica sobre o livro “Um milhão de finais felizes”

Primeiramente aqui eu vou fazer uma resenha critica ao livro “Um milhão de finais felizes” o livro da Globo Alt sobre romance gay.

Ele conta a historia de Jonas, um garoto gay que saiu da escola e não entrou na faculdade.Ele começa a trabalhar em uma cafeteria para ajudar com as contas em casa, mas na verdade ainda não sabe ao certo o que ele próprio deseja para vida. Os pais super conservadores, a mãe super religiosa e o pai super rigoroso não sabem de sua sexualidade, e ele tem bons motivos para crer que nenhum dos dois vá aprovar. Mas sua vida muda completamente quando ele conhece um belo rapaz em um dia de trabalho, e os dois começam um relacionamento

Primeiramente temos o Jonas que trabalha no Rocket café e entre seus turno ele adora desenhar e anotar ideias para possíveis livros. Em casa ele não se sente bem, pois Jonas tem muito medo de seus pais descobrirem que ele e gay em uma hora importuna, pois tem muito medo da reação deles, do que eles iriam pensar alem de Jonas se importar muito com o relacionamento conturbado que ele tenta manter entre os pais, ms com seus amigos Dan ou Isadora a historia e completamente diferente ele volta a se sentir bem novamente. Como eu ja disse anteriormente ele adora anotar ideias em qualquer situação pois consigo ele sempre leva um caderno e uma caneta em seu bolso traseiro, porem so as anota e quando realmente começa a escrevê-las ele as abandona pela metade.

Mas tudo isso muda quando ele esta trabalhando e chega um jovem musculoso, bonito e de barba ruiva. Esse cara se chama Arthur e ele chama a atenção de Jonas não so por sua beleza mas também por seu carisma e empatia, e logo após os dois começam a trocar figurinhas.

Depois de todas as mensagens e as historias que eles começam a ter, o Jonas tem então finalmente a vontade o “gás” que ele precisava para começar a escrever sua historia, ele entao comeca a escrever Piratas Gays que fala sobre um romance gay entre dois piratas, entao nesse livro a gente vê nao só a historia real de Jonas mas tambem vemos a historia que ele esta criando,e isso e muito legal pois em sua historia Jonas se expressa da forma que ele gostaria de se expressar, entao coloca sua vontades em um personagem nomeado Tod e Tod vai conhecer um pirata chamado barba ruiva (que e inspirado na historia deles dois) e eles vão se aproximar, vão acontecer algumas coisas entre eles, mas so lendo para saber o final.

E assim como seu personagem Tod que morre de medo de se assumir para os marujos/tripulantes ali do barco, Jonas tem o mesmo medo de se assumir pro marujos da vida real, e isso tudo ele vai expondo com calma e ao poucos a gente.

E durante seu trabalho no café ele vai ter um contato muito forte com uma garota chamada Carina que faz um papel muito importante no livro ajudando Jonas e algumas situações e tambem tendo muitas coisas importantes a se falar.

Eu estava a prorcura de um novo livro pra ver se eu conseguiria voltar a ler, e esse livro foi muito importante para mim, com uma escrita facil muito legal e fluida de ler,e o tipo de livro que te instiga ate o fim e voce so para de ler quando chega ao final, além do livro guardar uma licao de vida alem de muitas pessoas que tambem possam se identificar com a historia de Jonas,esse e o tipo de livro marcante que guardarei para vida.

Por: Roberto Vaz Montagneri