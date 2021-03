Santa Rosa do Purus pede à Ufac graduações para o município

O vice-reitor da Ufac, Josimar Batista, e o coordenador de Apoio à Interiorização, Mark Clark Assem de Carvalho, reuniram-se, nessa quarta-feira, 3, com o prefeito de Santa Rosa do Purus, José Altamir Taumaturgo de Sá (MDB-AC), para discutir a implantação de curso superior no município.

O prefeito disse que a cidade é carente de profissionais graduados porque cerca de 80% dos jovens têm dificuldade de sair de suas casas para fazer um curso de nível superior na capital acreana. “Então qualquer curso que possa ser ofertado pela Ufac em Santa Rosa já nos deixa felizes porque a necessidade é muito grande.”

No encontro, os representantes da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Purus entregaram um documento relatando o interesse do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) em destinar recurso de emenda parlamentar para custear a oferta de turmas de educação superior no município, sugerindo três cursos: Educação Física, História e Geografia.

A reunião contou com a presença dos vereadores Auricelio Lima de Oliveira e Maria Meire Araújo.