O bilionário Elon Musk deseja renomear a cidade do Texas como “Starbase”

Na terça-feira (3) Elon Musk revelou em seu Twitter suas últimas intenções com a SpaceX. “Criando a cidade de Starbase”, disse Musk, numa aparente referência à atual base de testes da Starship , localizada na vila de Boca Chica, no Texas.

A vila ja e conhecida por conta de protótipos e lançamentos de naves. Se trata de uma comunidade de aposentados no condado de Cameron, que anteriormente a Spacex ja havia tentado comprar para se realizar outros projetos pois a grande empresa pretende transformar a área em uma de suas principais bases de lançamentos.

Apesar da vontade, Musk não pode apenas estalar os dedos e torna-lo oficial de imediato. Como já era de se esperar, existe todo um processo burocrático a se ocorrer para transformar uma área em uma cidade, de fato. Em um comunicado, também na última terça, o juiz da Comarca de Cameron, Eddie Trevino Junior, confirmando que o condado foi oficialmente abordado pela SpaceX a respeito da mudança de nome.

“Se a SpaceX e Elon Musk quiserem seguir esse caminho, eles devem cumprir todos os estatutos de incorporação estaduais. O condado de Cameron processará todas as petições apropriadas em conformidade com a lei aplicável”, disse Trevino.

Os planos de Musk e sua empresa vão além do desenvolvimento de foguetes e espaçonaves na pequena região. Ao que tudo indica, existe também um projeto para construção de um resort no local, como um atrativo turístico da sua “Starbase”, que significa “base estelar”. A SpaceX ainda não publicou um posicionamento a respeito da declaração dada por seu CEO no Twitter, mas será interessante acompanhar o desenrolar desse processo e a adesão da comunidade local aos novos planos de Musk.

