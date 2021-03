O Conselho Diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) decidiu pelo retorno de alguns serviços na modalidade presencial já nesta quinta-feira, 4. Durante o período em que a capital estiver classificada na Bandeira Vermelha para o risco Covid-19, serão realizados apenas os serviços de Vistoria, Transferência, Primeiro Emplacamento, Renovação de CNH, Inclusão de Atividade Remunerada e Liberação de Veículos Removidos (Roubo/Furto).

A decisão foi tomada em razão do grande número de pessoas que procura o órgão para executar esses serviços, e que muitas vezes precisam de suas CNHs e veículos para desenvolver atividades comerciais.

“Estamos vivendo um período muito delicado da pandemia Covid-19. Nós entendemos que empresários, entregadores, motoristas de aplicativo e uma grande parcela da população necessita dos serviços de maneira emergencial”, disse Luiz Fernando Duarte, presidente do Detran.

Os atendimentos se darão das 7 às 13 horas, mediante agendamento prévio no site do órgão. Está terminantemente proibida a entrada de pessoas não agendadas ou acompanhadas nas dependências das unidades de Veículos, Habilitação e Parqueamento do Detran.

O cidadão deverá usar máscara de proteção durante todo o período de seu atendimento nos guichês. Os demais serviços seguem suspensos enquanto perdurar a classificação do Acre na Bandeira Vermelha.

Esquema de Atendimento Diário

Serão 108 agendamentos diários para Vistoria, 51 para o Atendimento de Veículos, 51 para o Atendimento de CNH e 16 para Veículos Removidos (roubo/furto).

A presidência do Detran também esclarece que vários outros serviços podem ser realizados pelo site e plataforma de autoatendimento do órgão, entre eles:

> Veículos: Agendamento de Vistoria, Alteração de Endereço, Consulta de Alienação/Financiamento, Emissão de Débitos, Impressão da Autorização para Transferência Digital, Impressão do CRLV digital, Agendamento de Serviços;

> Habilitação: Solicitação de CNH Definitiva, Solicitação de 2ª via de CNH, Solicitação de Permissão Internacional para Dirigir (PID), Consulta de Processo, Emissão de Pontuação de CNH, Consulta de Último Processo, Alteração de Endereço do Condutor;

> Multas: Consulta de Fotos de Radares e Lista Completa de Infrações;