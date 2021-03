Acrelândia cria auxílio emergencial para ajudar famílias pobres na pandemia

O Governo do Estado do Acre em parceria com a Prefeitura Municipal de Acrelândia e a Secretaria Municipal de Assistência Social, apresenta o programa de transferência direta de renda, auxílio emergencial financeiro, Auxílio do Bem, para Famílias em Vulnerabilidade Social decorrente da pandemia – Covid-19.

O objetivo do auxílio é garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias e a dinamização do comércio local, visando reduzir os impactos provocados pela pandemia do Covid-19. O benefício será concedido mensalmente, no valor fixo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pelo período de até 3 (três) meses, com a concessão de um benefício por família. Vale ressaltar que as famílias beneficiárias serão reavaliadas mensalmente, conforme as regras do programa para continuidade do recebimento do benefício.

PARA RECEBER: Famílias/indivíduos não podem estar inseridos no CadUnico e/ou cadastrados após a data de 21 de março de 2020.

Todos os membros do grupo familiar devem estar sem vínculo de emprego formal ativo;

Famílias devem ter renda per capita de até R$ 178,00;

Não estar recebendo assistências sociais ou previdenciárias, como programas de renda ou seguro desemprego, Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada,

Não ter recebido Auxílio Emergencial financeiro do Governo Federal;

Ser maior de 18 (dezoito) anos, salvo no caso de mães adolescentes a partir dos 16 anos;

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

-Documento Oficial com Foto: -Carteira de identidade

-Reservista (para homens)

-CNH -Carteira Profissional -CPF -Comprovante de Endereço: -Conta de energia ou água dos últimos 3 meses -Declaração de Endereço

– NIS – Numero de Identificação Social.

Para mais informações e aderir ao programa, as famílias que se encaixam nos critérios devem procurar a gestora do bolsa família, na sede da secretaria de assistência social do município de Acrelândia.