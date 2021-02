Fecomércio alerta para contribuição sindical de associados no Acre

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) alerta o empresariado quanto à Contribuição Sindical Patronal, que tem prazo definido até a segunda, 15; e a Contribuição Sindical dos Autônomos, que segue até a sexta-feira, 26. Para participar, o empresário pode acessar o endereço eletrônico http://www.fecomercioacre.com.br/sobre-a-federacao/guia-de-recolhimento. Para dúvidas, está disponível o número 3212-48O objetivo das contribuições é custear as atividades de entidades patronais representativas quanto aos interesses dos empresários do comércio frente aos órgãos públicos; subsidiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e, principalmente, trazer o empresário para junto de conselhos importantes.

No caso da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), há o recolhimento justamente para que o empresário veja sua representatividade mais ativa diante de situações exigentes. A responsável pela campanha da contribuição no Acre, Sylvana Martins, esclarece a importância para a classe.

“A contribuição foi criada para o custeio das entidades sindicais, e a federação [do Comércio] tem todo um trabalho de defesa do empresário, além de ter representatividade em vários conselhos tanto em Rio Branco quanto na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). “E, neste sentido, ficamos sabendo de tudo o que está sendo projetado e, se algo vai prejudicar o comércio, a federação entra em defesa dos empresários”, explica.

Benefícios

Com o devido pagamento da contribuição, o empresário dispõe ainda de certos benefícios, como cursos, palestras e, ainda, os serviços oferecidos, por baixo custo do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). “É uma forma de ajudar ainda mais os empresários. Há a oferta de saúde, com convênios com várias clínicas, além da parte cultural, de esporte e lazer feita pelo Sesc, e pode melhorar a qualidade de vida. O Senac tem uma gama de cursos que podem ser um diferencial no mercado de trabalho”, diz.