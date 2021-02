Madeira extraída em terras da Ufac servia para reformar casa em Cruzeiro do Sul     

A Polícia Militar apreendeu 8,5 metros cúbicos de madeira extraída de uma área de terra da Universidade Federal do Acre (Ufac). A apreensão ocorreu neste domingo, 14 de fevereiro.

Militares do Pelotão de Policiamento Ambiental do 6o BPM receberam uma denúncia de extração ilegal de madeira na BR-364, Km 77, em área de floresta da Ufac, onde são realizados estudos científicos.

No local, foram encontrado os 8,5m³ de madeira ilegal. Segundo o autor do crime, a madeira seria usada para reformar uma casa e já havia vendido aproximadamente 6m³ de madeira para uma serralheria na cidade de Cruzeiro do Sul.

“Mediante constatação dos crimes ambientais do artigo 46, parágrafo único da lei 9.605 de 1998, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à delegacia de Cruzeiro do Sul”, informou a PM.