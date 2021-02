Mais vacinas chegam ao Acre e Gladson garante reforço em UTIs contra Covid-19

Da

O governador Gladson Cameli disse, na tarde desta segunda feira, 8, depois de receber novo lote de vacinas imunizantes contra a Covid, que o Estado vai priorizar a ampliação de leitos de UTI e a contratação de médicos para atuarem no Hospital de Campanha do Juruá. As doses foram transportadas de São Paulo ao Acre em um avião da companhia Latam. São 6.800 doses da vacina Coronavac.

O governador falou também do momento crítico em que se encontram as unidades-referência de tratamento de vítimas da Covid, que entraram em colapso no último domingo, sem leitos suficientes para pacientes em estado grave.

“Tudo tem limite. E o limite é que não temos mais espaço. Estamos aumentando o número de leitos, só que eu preciso pedir a colaboração da população”, pontuou.

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, que acompanhou o governador no recebimento das doses, disse que as 6.800 unidades serão destinadas aos grupos prioritários: profissionais da saúde, idosos com idade acima de 80 anos e indígenas. Segundo Bestene, a distribuição será proporcional ao número de habitantes da cidade. Com o novo lote, Alisson avalia que a cobertura vacinal em profissionais da saúde vai atingir quase 50%.