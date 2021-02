Acre é o campeão nacional de golpes on line, diz Mapa da Fraude   

A categoria de telefones celulares foi a que mais sofreu tentativas de fraudes online em 2020. É o que aponta o “Mapa de Fraude 2020”, estudo desenvolvido pela ClearSale, empresa especializada em soluções antifraude para segmentos como e-commerce, mercado financeiro, telecomunicações, entre outros.

De acordo com o levantamento, ciberfraudes envolvendo os telefones móveis respondem por 4,24% e também foi a que mais teve representatividade em volume, com 15,1% da amostra total. Na segunda colocação, temos Produtos Automotivos (2,22%), com Alimentos vindo terceiro (2.10%), Eletrônicos em quarto (1,99%) e Informática em quinto (1,93%).

A pesquisa da ClearSale aponta que a região Norte foi a que teve o maior índice de tentativas de fraude, com pouco mais três investidas a cada 100 pedidos, o que equivale a 3,52%. A região Centro-Oeste vem em segundo lugar, com 2,13% do número de tentativas de golpes, seguido por Nordeste (2,05%), Sudeste (1,29%) e Sul (0.76%).

Em um olhar mais detalhado, o documento indica que o Acre é o estado onde ocorre o maior número de tentativas de fraudes online – inclusive no Brasil – com índice de 4,33% – em número total de pedidos de 96.631. O Tocantins vem em segundo lugar, com 3,78% (247.705 pedidos), seguido pelo Amazonas, com 3,77% (366.935 pedidos). Pará (3,41% – 1.070.399 pedidos), Rondônia (3,28% – 208.492 pedidos), Amapá (3.20% – 78.643 pedidos) e Roraima (2,65% – 49.422 pedidos).

Leia tudo no Canal Tech