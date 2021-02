O SECRETÁRIO de Segurança Pública, Paulo Cézar, informou ontem ao BLOG do CRICA que, durante a fase emergencial do decreto baixado pelo governador Gladson Cameli, que determina o fechamento de atividades comerciais não essenciais, uma força tarefa composta pelas forças de segurança com a prefeitura de Rio Branco vai fiscalizar o cumprimento do decreto, e autuar com sanções os que tentarem burlar as novas normas de combate ao Covid-19.

Espaços públicos também serão interditados. A meta é evitar o que aconteceu anteriormente, quando muitos comerciantes burlaram as determinações do governo, como de manter metade da porta aberta dos seus comércios. As ações envolverão a PMRB, DETRAN, Bombeiros, Polícia Civil e Fundeseg.

Na capital as fiscalizações ocorrerão em seis regionais ao mesmo tempo. As ações serão replicadas nos municípios do interior. Este tipo de ação será fundamental para que o novo decreto para conter o número de contaminações pelo Covid-19 tenha êxito. A partir de hoje será ampliado o número de atendentes no 190, para receber denúncias contra quem estiver burlando o decreto do governo.

UMA PERGUNTINHA AO BISPO

MEU CARO BISPO Dom Joaquín, que mal lhe pergunte, o hospital da Prelazia, o “Santa Juliana,” vai oferecer leitos e UTI de graça, para quem for contaminado pela Covid?

QUADRO DANTESCO

O QUESTIONAMENTO acima ao Bispo Dom Joaquín, faço após a sua crítica contra a medida de combate ao Covid-19, adotada pelo governo. E, isso num quadro dantesco, que registrou ontem quase 500 casos de contaminação.

PROCURA-SE INOCENTES ÚTEIS

O PSDB trate de formar uma chapa completa para deputado, se quiser repetir a bancada atual na ALEAC. Terá que encontrar inocentes úteis, para ajudar reeleger os deputados estaduais Luiz Gonzaga e Cadmiel.

SÓ SE FOR UM DEMENTE

QUAL O CANDIDATO novo a deputado que vai querer estar na mesma chapa, com um deputado como o Luiz Gonzaga (PSDB), no mandato e montado na grana?

POLÍTICA DE SÃO FRANCISCO

CAUSOU DEBATES a nomeação de Luciana Videl Moura, mulher do deputado federal Flaviano Melo (MDB), para um alto cargo no governo Gladson Cameli. Típica política de São Francisco, na base do é dando que se recebe.

ABERTURA DA PORTEIRA

A NOMEAÇÃO foi vista como a abertura da porteira para o deputado federal Flaviano Melo (MDB) levar o MDB, para apoiar a reeleição do Gladson Cameli em 2022.

MEU PIRÃO PRIMEIRO

UMA FORTE lideranças do MDB, que vou preservar o nome, comentou ontem a nomeação. “O Flaviano, não muda: é primeiro eu; segundo eu, e terceiro eu”.

LAMPEJO DE LUCIDEZ

MESMO sendo um negacionista da ciência, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, não contestou o decreto do governador Gladson Cameli de fechamento do comércio.

DIFERENCIAL POSITIVO

AO CONTRÁRIO do que aconteceu com os outros decretos do governo estadual, quando ninguém deu a mínima e foi aglomerar, no atual, a polícia vai atuar.

AGENDA PERIGOSA

O CONGRESSO vai entrar numa pauta perigosa se colocar como tema trombar com o STF. Não existe democracia sem que se tenha um Judiciário forte, sem isso é ditadura.

NÃO TEM OUTRA MEDIDA

ONTEM, foram registrados quase 500 casos do Covid-19. A maioria, na capital. Ao que indica, os contra as medidas para conter a pandemia, querem uma nova Manaus.

VÃO PROCURAR UMA LAVAGEM DE ROUPA

É REVOLTANTE quando se anda pela cidade é se vê pessoas aglomeradas e sem máscaras. Alguns, não limpam nem o capim de frente da casa. Quando explodem casos de Covid e Dengue, correm a criticar os órgãos públicos. Vão procurar uma lavagem de roupa.

FORA DE DISCUSSÃO

O VICE-GOVERNADOR Rocha nega que tenha entrado em discussão a ida da deputada federal Mara Rocha (PSDB) para o PSL, onde seria candidata ao Senado, em 2022.

CHAPA É A PAUTA

A PAUTA prioritária no PSL e PSDB, segundo Rocha, é a formação de chapas para a ALEAC e Câmara Federal. Candidaturas majoritárias, só numa segunda etapa.

É SONHAR ACORDADO

NÃO SEI como é que, com toda a sua experiência, o prefeito Bocalom poderia imaginar que, pedindo todo o setor de produção do estado para gerir, o Gladson daria.

LER MELHOR

O PREFEITO Tião Bocalom precisa ler melhor os movimentos políticos. Outro sonho é de que pegará o DEPASA, e o governo bancará, para fazer seu carnaval.

REFAZENDO COMENTÁRIO

ATÉ CHEGUEI elogiar a ação da Zeladoria da PMRB, em mandar tirar a “Praça do Tropical” da escuridão. Mas errei. Vieram duas vezes, e o local continua no escuro. A dedução simples é que, eles fizeram um serviço mal feito.

NÃO TEM QUE SE IRITTAR

E, OS RESPONSÁVEIS na prefeitura pelo setor de iluminação não têm que se irritar não com as cobranças, quem não quer ser cobrado não ocupa cargo público.

PELAS MÃOS DO DÓRIA

NÃO TENHO nenhuma simpatia pela candidatura do Dória a presidente em 2022. Mas tenho que reconhecer que, sem a sua ação, a vacinação contra o Covid nem teria começado. A nova partida de insumos para a produção da Coronavac, só chegou ontem ao Brasil graças sua ação.

SAIU FORTALECIDO

O PSD do senador Sérgio Petecão saiu fortalecido da eleição municipal. Elegeu dois prefeitos, sete vice-prefeitos (um em Rio Branco e outro em Cruzeiro do Sul), e ainda trinta vereadores espalhados pelos municípios.

FRASE MARCANTE

“Para alcançar o sucesso precisamos antes de tudo acreditar que somos capazes”. Michael Korda.