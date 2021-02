Prefeitura de Plácido usa live para tentar conscientizar população sobre Covid-19

A Secretaria de Saúde e Saneamento promove às 19 horas desta segunda-feira (1) na página oficial da prefeitura no Facebook, uma live sobre a situação da Covid-19, vacinação, médicos, medicamentos, dengue e sobre o decreto N° 31 de 27 de janeiro de 2021, que rege, a partir de hoje, sobre o toque de recolher no Estado do Acre.

O secretário de Saúde, David Souza, conduz a live e responderá a perguntas dos participantes. É mais uma tentativa de conscientizar a população daquele município, que já decretou calamidade pública, acerca dos perigos da Covid-19.