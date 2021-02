Matrículas da Educação de Jovens e Adultos começa nesta segunda-feira (1) no Acre

Agência de Notícias do Acre

A partir desta segunda-feira, 1, começa o período de matrículas para novos alunos das etapas Ensino Fundamental e Médio da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). As matrículas se encerram no dia 26 de fevereiro.

Em Rio Branco, as matrículas serão no formato online por meio do link https://cutt.ly/TktYCMD e presencial, de acordo com o horário estabelecido pelas instituições de ensino. Já nos municípios continuará sendo exclusivamente de forma presencial, com agendamento. Para efetivar a matrícula, o candidato deverá procurar uma das unidades escolares que oferecem a modalidade portando originais e cópias de comprovante de endereço, carteira de identidade (RG) e cópia do histórico escolar. Mais informações poderão ser obtidas na Divisão de EJA pelos telefones (68) 3213-2368 ou (68) 3213-2357.

Este ano a data de inscrição será estendida para que cada candidato possa se programar de acordo com os horários estabelecidos por cada escola e assim realizar sua matrícula.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade destinada a jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada e permite que essas pessoas retomem e concluam os estudos em menos tempo.

A chefe do Departamento de Modalidades Educacionais Especiais, Clícia Souza, faz um convite a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de concluir o Ensino Médio, que realizem sua matrículas. “Ter essa retomada na Educação Básica para conclusão do Ensino Médio é muito importante e abre um leque de oportunidades tanto para ingressar em um Ensino Superior ou no mercado de trabalho”, diz.