Em Tarauacá, dengue aumenta risco da população em meio à pandemia da Covid-19       

Em Tarauacá, a dengue segue fazendo vítimas. Em 2021 a dengue já infectou mais de 1.000 moradores naquele município -são 1.283 examinados, dos quais 1.048 deram positivo.

Cinco deles estão com suspeita de contaminação por chikungunya.

Já a Covid-19 também faz vítimas com 49 novos casos nas últimas 24 horas. De mais de 5,8 mil casos a maioria das pessoas estão curadas.

As autoridades seguem pedindo cuidado em manter o isolamento social, uso de máscara e manter as mãos lavadas com água e sabão ou álcool gel para reduzir a possibilidade de contaminação.