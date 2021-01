Quando os primeiros casos de infecção do coronavírus surgiram no final do ano passado na 7ª maior cidade da China, Wuhan, província de Hubei, o exército cercou a região isolando 40 milhões de pessoas para que a doença não se espalhasse para o restante do país. Toda assistência médica e alimentar foi enviada.

Com o colapso do sistema de saúde de Manaus, que ocasionou a falta de oxigênio, o Ministério da Saúde encontrou uma solução diferente para resolver o problema: transferir pacientes contaminados para vários estados espalhando a nova cepa do coronavírus para diversas regiões do país.

Consta que a mutação do corona, made In brazil, já chegou no Japão, Europa, EUA e por todo o interior do Amazonas, Pará, Rondônia e Cruzeiro do Sul, no Acre.

Esperamos que a vacina que está chegando a conta-gotas por culpa do governo federal, que flertou irresponsavelmente com o vírus e a morte de milhares de pessoas esnobando a China, responda ao ataque virulento do novo mutante da Cov-19. Os chineses são acusados de tudo, só não de serem burros. Aprendamos com eles.

“Deus fez o mundo em seis dias porque não tinha ninguém perguntando quando iria ficar pronto”. (Para-choque de caminhão)

. A mutação do coronavírus está assustando muita gente; foi exatamente assim que deve ter acontecido na China de um animal para um ser humano.

. Foi como acender um pavio ou um rastilho de pólvora!

. Para um mundo todo conectado foi a tempestade perfeita.

. “Para o mando que eu quero descer”. (Silvio Brito)

. É necessário criatividade para lidar com o toque de recolher, já que empregos estão ameaçados.

. Muitos estão protestando; a questão é que o caminho para Manaus é fácil e perigoso.

. As autoridades sanitárias estão cobertas de razão.

. O secretário Alysson Bestene deverá disputar uma vaga de deputado federal em 2022, a fonte é boa.

. O deputado federal Leo de Brito está fazendo exatamente o que deve ser feito: publicidade a vacina e controle para que a lei seja respeitada.

. Afinal de contas, são vidas que estão em jogo!

. O ser humano é assim mesmo: quer salvar a sua vida roubando a vacina de outros.

. “O homem é o lobo do homem”. (Thomas H.)

. Já dizia o Roberto Carlos: morrer não é o fim!

. Pois é, mas nem ele quer morrer.

. Bom dia!