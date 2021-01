PF deflagra Operação Despudor no Acre para investigar publicações de abusos sexuais

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 14, em Rio Branco/AC, a “Operação Despudor”, a fim de cumprir dois Mandados de Busca e Apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Rio Branco, em face de suspeito de abusar sexualmente de uma criança e publicar posteriormente em redes sociais.

As investigações versam acerca de condutas de um suspeito dos crimes: (I) estupro de vulnerável, (II) produção de vídeo contendo pornografia infantil e (III) armazenamento e compartilhamento do referido material. O relatório foi produzido com base em informações enviadas pelo NCMEC – NATIONAL CENTER FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN. Esta é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que recebeu apoio do Governo norte-americano, para estabelecer um mecanismo centralizado de recebimento de “denúncias” sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças.O trabalho do grupo consiste em receber alertas de prestadores de serviços de conexão e internet de suspeita de exploração sexual infantil que trafeguem em suas redes. Os casos suspeitos são encaminhados à Polícia Federal para investigação.

Durante a operação foi encontrado material pedopornográfico no celular do suspeito. O investigado responderá conforme previsto nos artigos 217-A do Código Penal e 240, §2º, inciso III e 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente.

Em consideração a pandemia causada pela COVID-19, todas as cautelas foram tomadas.

Por

Assessoria de Imprensa DPF