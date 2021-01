Acre fica em terceiro lugar no ranking dos mais caros do País para se construir

3D renderin of a house under construction on top of blueprints, mortgage forms and a energy efficiency chart

Medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional da Construção Civil subiu 1,08% dezembro, acumulando alta de 8,58% em 2020 no Acre. Na realidade, muitos produtos subiram bem mais. Dos materiais mais utilizados, a telha de fibrocimento saiu de R$14,50 no começo de 2020 para R$26 em dezembro, segundo consumidores. Outros materiais também compõem a lista.

Com preços como esse, construir no Acre é um desafio, já que o valor do metro quadrado chega a R$1.398,14, preço que põe o Estado em terceiro lugar no ranking dos mais caros do País para se construir. Perde apenas para Rio de Janeiro (R$1.402,76/m2) e Santa Catarina (R$1.439,42/m2). Esses preços são calculados com a desoneração da folha de pagamento, medida que teve validade encerrada no fim do ano passado. Sem a desoneração, o metro quadrado de uma obra no Acre vai R$1.486,14.

No país, o cenário é igual – não somente “privilégio” dos três mais caros. A parcela dos materiais, com alta significativa mais uma vez, apresentou também a maior variação mensal de 2020: 3,39%, subindo 0,24 ponto percentual em relação ao mês anterior (3,15%) e 3,52 pontos percentuais frente a dezembro de 2019 (-0,13%).

Em nível nacional, o índice ficou em 1,94% em dezembro, 0,12 ponto percentual acima da taxa do mês anterior (1,82%) e fechando o ano com a maior taxa da série com desoneração, iniciada em 2013.

O acumulado do ano foi de 10,16%, subindo 6,13 pontos percentuais em relação à taxa acumulada de 2019 (4,03%). Em dezembro de 2019, o índice foi de 0,22%. O custo nacional da construção, por metro quadrado passou para R$ 1.276,40 em dezembro, sendo R$ 710,33 relativos aos materiais e R$ 566,07 à mão de obra. Em novembro, o custo havia sido de R$ 1.252,10.