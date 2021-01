Rota do e-commerce criada pela Azul Cargo no Acre é destaque internacional   

O noticiário internacional especializado repercute a nova rota da Azul Cargo, reafirmando que a empresa continua ampliando sua oferta de e-commerce com novos serviços regionais no Brasil a partir de Cruzeiro do Sul.

No dia 5 de janeiro, a transportadora acrescentou uma nova escala all-cargo para Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, com o objetivo de agilizar os prazos de entrega do e-commerce para a cidade.

“A transportadora oferecerá distribuição direta para todas as cidades do Acre utilizando transporte aéreo, rodoviário e fluvial”, relata o Air Cargo News, informativo especializado no transporte aéreo de cargas.

