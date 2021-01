Gladson Cameli discute demandas com servidores do Deracre

O governador Gladson Cameli se reuniu na manhã desta terça-feira, 6, com representantes dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) para ouvir suas demandas sobre melhorias na construção de um plano de cargos e salários.

O Deracre possui, hoje, 105 servidores efetivos que estão praticamente há 20 anos com atualização salarial defasada e essa é a principal reivindicação junto ao governador.

Gladson Cameli deu sua palavra de análise da situação dentro dos limites constitucionais e orçamentários para reconhecer o serviço prestado pelos servidores do Deracre, ao longo de décadas.

“Eu quero ser o governador que fez o plano de cargos e salários dos servidores do Estado que ainda não têm ou estão muito defasados, por isso vamos analisar o caso na busca de soluções”, declarou.

O presidente do Deracre, Petrônio Antunes, reforça: “Faz muito tempo que não há uma nova contratação de servidores no Deracre, que já chegou a 400 servidores efetivos. Então, hoje estamos com uma equipe reduzida, mas muito competente, buscando dar efetividade às muitas demandas existentes”