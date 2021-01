A mão que tempera a comida é a mesma que limpa o rabo!

Governadores e prefeitos em todo o Brasil surfaram politicamente na onda da pandemia da C-19 com as ajudas emergenciais do governo federal.

Além da vinda de recursos extras, parcelas das dívidas com a União foram suspensas. Agora, simplesmente, tudo isso acabou. O pacote de bondades esgotou.

O que vem pela frente ninguém sabe. A previsão do PIB feita pelo Banco Central é positiva, 3,5% de crescimento. Nem tudo está perdido.

Porém, sem recursos extras a tendência é de que seja um ano difícil. Por outro lado, a expectativa da vacina gera um certo otimismo no setor produtivo.

Ao que parece, a economia se ajeita de um jeito ou de outro. O problema ainda é político. Os mesmos desvairados que endeusavam Lula e Dilma agora gritam nas praias aglomeradas desafiando a morte:

Mito! Mito! Mito! Me entuba! Me entuba!

O ex-deputado Luiz Calixto, com quem sempre converso, me lembrava ontem que a multidão que ovacionou Jesus como Messias pediu a sua crucificação.

Por quê?

Minha mãe tinha uma explicação bem-humorada para esse comportamento:

“É porque a mão que tempera a comida, que dá gosto, é a mesma que limpa o rabo”.

“Êêê…vida de gado/ povo marcado/ povo feliz (Zé Ramalho, Vida de Gado)

. O que parece óbvio, nunca é óbvio!

. Vem bomba pela frente!

. Alguns petistas sonham com a volta do ex-prefeito Raimundo Angelim para a política em 2022.

. Sei não, ó!

. Angelim tá bem demais onde está, feliz da vida, voltar à política para quê mesmo?

. Ajudar o povo!

. Hum, tá bom!

. O vice-governador major Rocha telefona para lembrar que os atuais petistas tiveram a formação política nos 20 anos do partido no poder, não sabem fazer oposição.

. Oposição de verdade era com Naluh, Nilson Mourão, Marina Silva, Perpétua, Sérgio Tabuada.

. Mas, o Leo de Brito está ainda bem; aliás foi destaque na artilharia petistas contra o Bolsonaro.

. Não adianta se apegar a nada mesmo nesse mundo, a morte chega, leva e fica tudo para trás.

. É a realidade mais observada desde a antiguidade, mas a maioria não aprende.

. “Não sejais como a mula ou o jumento”, diz o profeta!

. Segundo Salomão, é para a pessoa buscar o favor de Deus e não do rei.

. De acordo com ele, homens públicos não podem aceitar suborno ou propina porque corrompe a justiça (o que é justo).

. A maioria não tá nem aí para o Salomão!

. Petecão visitando e inaugurando obras para as bandas do Alto Juruá.

. Essa alma quer reza!

. Ele diz que não, que reza junto com o governador Gladson Cameli.

. O inverno está só chegando!

. O prefeito Bocalon precisa melhorar o trânsito!

. Está muito difícil andar em Rio Branco; quando voltarem as aulas será o caos.

. O trânsito não foi pauta de nenhum candidato a prefeito durante a campanha eleitoral.

. Eu queria ter na vida simplesmente/ um lugar de mato verde/ prá plantar e prá colher/ ter uma casinha branca de varanda…

. Plantar soja!

. Quero produzir, quero empregar!

. Bom dia!