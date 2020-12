A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Educação Indígena, trabalha para a construção de novos modelos de escolas nas comunidades indígenas do Acre. As seis primeiras unidades terão suas obras iniciadas ao longo de 2021 para a aldeia do Caucho; aldeia katukina; uma em Assis Brasil, para os manchineris; ao longo do Rio Purus, para os kulinas; em Feijó, ao longo do rio Envira; e outra na aldeia yawanawá, no Rio Gregório.

Os projetos arquitetônicos das escolas foram elaborados por equipes técnicas do governo do Estado, após encontros e alinhamentos realizados pelo secretário Mauro Sérgio Cruz (SEE) nas aldeias. “Ouvir as comunidades é fundamental para que a gente possa desenvolver as nossas ações”, disse.

Por isso, antes de o projeto ser idealizado pelos técnicos, o gestor fez questão de visitar diversas aldeias, como o Caucho, em Tarauacá; a dos katukinas, em Cruzeiro do Sul; a dos shanenawas, em Feijó; e dos puyanawas, em Mâncio Lima.