Autoridades e populares se despedem do Dr. Zezé, ex-secretário de Saúde do Acre 

Autoridades e populares prestaram homenagens ao médico pediatra José Alberto de Souza Lima, Dr. Zezé como é mais conhecido, de 75 anos, que faleceu nesta terça-feira (79) de causas naturais em Cruzeiro do Sul.

O governador Gladson Cameli o chama de “ilustre cruzeirense”, destacando que ele é ex-secretário estadual de Saúde e um dos pioneiros no exercício da medicina no Vale do Juruá.

“Dr. Zezé tinha mais de 44 anos de profissão dedicada a salvar vidas e a medicina, um exemplo a ser seguido. Que Deus abençoe e conforte toda a sua família e amigos enlutados por essa perda irreparável”, disse o governador.

“Ele foi meu médico quando eu era criança e hoje tenho 35 anos uma perda para o cruzeirense… Que Deus console os familiares”, completou Diana Oliveira, moradora de Rio Branco.

O deputado Pedro Longo também veio a público para lamentar a perda do médico. “Foi uma referência em termos de humanidade e sempre se pautou por rígidos princípios. Na última eleição ele gentilmente me recebeu em sua casa para conversarmos sobre política e atualidades. Fará falta”, disse Longo.