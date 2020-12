Sintomas da gripe atingem 20 mil pessoas no Acre, diz pesquisa do IBGE

No Acre, em novembro, 20 mil pessoas (2,2% da população) apresentaram algum dos sintomas pesquisados de síndromes gripais.

O indicador teve seu primeiro aumento desde o início da pesquisa (em maio eram 12,8% da população com algum sintoma, em junho 8,8%, em julho 6,4%, em agosto 6,6%, em setembro 3,6% e em outubro 3,1%).

Os percentuais de pessoas com algum sintoma de síndrome gripal foram bastante similares entre as Grandes Regiões, tendo as Regiões Norte e Centro-Oeste apresentado o menor percentual (3,5%, equivalente a 642 mil e 572 mil pessoas, respectivamente) e a Região Sul o maior (4,1%, equivalente a 1,2 milhão de pessoas com algum sintoma). Frente a outubro, aumentou o percentual de pessoas que apresentaram algum dos sintomas no Sudeste e Sul.