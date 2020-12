No apagar das luzes do mandato de Socorro Neri, Prefeitura de Rio Branco abre novo portal

Já está no ar o novo portal da Prefeitura Municipal de Rio Branco, importante herança que fica para o prefeito eleito, Tião Bocalom, ao apagar das luzes do mandato de Socorro Neri.

O novo site disponibiliza a sociedade e seus colaboradores uma ferramenta leve e intuitiva, permitindo que o usuário tenha uma melhor experiência de navegação, com uma forma mais dinâmica de apresentar os serviços prestados. O modelo é responsivo que se adapta o site para o dispositivo utilizado, permitindo uma experiência completa independente do dispositivo, seja no computador, tablet ou celular.

Todo o layout foi desenvolvido usando a abordagem Design Thinking adotada como modelo mental, a fim de potencializar a imagem institucional gerado por uma abordagem com olhar centrado nos problemas, assim o foco são os serviços e informações.

Construído de forma participativa com os módulos de gestão administrativa, alinha-se, nesse sentido, aos esforços institucionais empreendidos para a melhoria dos serviços prestados para a sociedade.