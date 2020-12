Educação leva internet banda larga a 446 escolas rurais e indígenas do Acre em 2021

O Governo do Acre anunciou nesta sexta-feira (25) que segue a implmentação do programa Educação Conectada, e prevê que até o final do ano que vem todas as 300 escolas rurais e também a todas as 146 escolas indígenas recebam 20 megas de internet banda larga.

Junto com a internet via satélite serão disponibilizados também às escolas que não possuem energia elétrica, kits com placas fotovoltaicas para a captação de energia limpa (solar).

Outro projeto em andamento pretende levar internet via fibra ótica para todas as escolas urbanas da cidade de Rio Branco. O sinal de wi-fi será levado para dentro das salas de aula, bem como realizando imagens de videomonitoramento que serão transmitidas, a partir de uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública (Sejusp), para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).