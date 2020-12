Pesquisa sobre ataque extraterrestre a índios do Acre ganha prêmio nacional de ufologia

Do

Portal Vígilia

Aconteceu no último dia 5 de dezembro na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, a entrega do Prêmio Destaque da Ufologia Brasileira 2020.

A premiação – que está em sua primeira edição – celebrou os nomes que mais se destacaram na ufologia brasileira em 2020 e foi idealizada pelo pesquisador Arthur Neto. O evento teve a cobertura do jornal o Diário do Rio.

De acordo com Arthur Neto o prêmio para os destaques da ufologia brasileira em 2020 nasceu da vontade de trazer reconhecimento para os ufólogos do país.

“Nós temos uma vasta quantidade de pesquisadores pelo Brasil afora, muitos às vezes não muito destacados”, contou ao produtor David Duarte do Diário do Rio.

Arthur Neto explica que a organização tem evitado usar o termo “melhores” e tem optado por dar ênfase aos que mais se destacaram.

“A finalidade é dar reconhecimento a essas pessoas, pontuar a pesquisa ufológica seria, que se destaca, independente de qualquer vertente”, diz.

Por fim ele lembra que a iniciativa é simples e o investimento pequeno, mas que procura ser o mais abrangente e democrática possível, pulverizando as honrarias para todas as regiões do Brasil.

Veja os contemplados em cada categoria:

1- Destaque Pesquisa Ufológica – Marco Aurélio Leal e João Marcelo Marques (Caso Varginha)

2 – Destaque Pesquisador Revelação – Rony Vernet (Óvni nas tribos do Acre)

3 – Destaque Pesquisa Feminina- Lallá Barretto (Óvni na Ilha João Donato – MA)

4 – Destaque Iniciativa Científica Ufológica- Júlio Gralha (Simpósio Científico Ufológico da UERJ)

5 – Destaque Pesquisa de Campo – Paulo Aníbal (Litoral Paulista)

6 – Destaque Pesquisa de Campo Feminina – Danielle Pedra (Norte e Noroeste Fluminense – RJ)

7 – Destaque em Análise de Imagens Ufológicas – Ricardo Varela (São José dos Campos – SP)

8 – Destaque Pesquisa de Abduções Ufológicas – Gilda Moura (RJ)

9 – Destaque Pioneirismo em Pesquisas Ufológicas – Marco Antônio Pettit (Conjunto da Obra)

10 – Destaque Ufologia Multidimensional – Paulo Iannuzzi (Ufologia Holística)

11 – Destaque da Pesquisa de Campo – Júlio Ferreira (Colaboração nas pesquisas de campo)

12 – Destaque de Apoio Empresarial na Pesquisa Ufológica – Restaurante Pousada Beleza da Serra (Arnaldo Cunha)

13 – Destaque Canal de Mídia Ufológica – Edson Boaventura Junior (Canal Enigmas e Mistérios )

14 – Destaque Revista Ufológica Impressa – Edson Boaventura Junior (Revista Óvni Pesquisa)

15 – Destaque Videomaker de Ufologia – David Duarte (vídeo de Óvnis na Serra da Beleza- RJ)

Asssista a cerimônia

Neste canal o leitor encontra vídeos relacionados ao assunto