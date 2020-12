Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.

Acumulado, o prêmio de R$ 53.597.504,54 da Mega-Sena sorteado neste sábado (19) irá para duas apostas, uma de Campina Grande (PB) e de São Paulo.

As duas acertaram as seis dezenas sorteadas pela Caixa. As dezenas da sorte são 12-14-28-42-45-55 e cada um dos bilhetes vencedores ficará com R$ 26.798.752,27.

Um total de R$ 43.422,45 irá para cada um dos 93 bilhetes sortudos que acertaram cinco números e completaram a quina.