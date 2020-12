Com avanço da miséria, 282 pessoas passaram a morar nas ruas de Rio Branco     

Foto: Agência de Notícias do Acre

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) existem atualmente 282 moradores de rua em Rio Branco.

A prefeitura realiza o serviço especializado em abordagem social, um serviço de busca ativa nos locais da capital que visam a identificação das pessoas em situação rua e outros problemas sociais.

Para amenizar a difícil situação desse grupo, a associação beneficente Vidas na Rua realiza a campanha Natal Solidário para as pessoas em situação de rua, com apoio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), a SASDH, além de várias entidades da sociedade civil.

A ação solidária terá início às 15 horas de segunda-feira, 21 de dezembro, na praça da Catedral, centro de Rio Branco, em frente ao Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua (Centro Pop).

Com Agência de Notícias do Acre