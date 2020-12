Seria possível uma corrida de rovers na Lua?; saiba mais

Corridas de carros aqui na Terra já costumam entreter muita gente, mas já pensou uma corrida de rovers na superfície da Lua? Pois a empresa Moon Mark, que trabalha com conteúdo educacional e de entretenimento, anunciou uma parceria com a Intuitive Machines, que segue no caminho para se tornar a primeira empresa privada a pousar na Lua, justamente com essa finalidade. Juntas, as duas companhias querem lançar a primeira competição escolar de corrida de veículos em nosso satélite natural — e isso deve acontecer já no ano que vem.

A competição recebeu o nome de Mission 1 e vai contar com a participação de seis equipes de alunos do ensino médio. Elas vão competir entre si durante desafios de qualificação, como corridas de drones e veículos autônomos, empreendedorismo e comercialização no espaço, entre outras áreas. Então, as duas equipes que tiverem o melhor desempenho serão premiadas com uma oportunidade única de construir veículos para corridas na Lua.

Os carros irão competir em um circuito que ainda vai ser determinado, correndo a velocidades que também precisam ser definidas(Imagem: Reprodução/Moon Mark)

A ideia é que os veículos pesem cerca de 2,5 kg e sejam controlados remotamente. De acordo com Todd Wallach, da Moon Mark, a empresa não está esperando atrasos significativos na transmissão e que possam causar impactos tanto na corrida quanto na condução dos veículos: “teremos visualizações quase em tempo real, com telemetria, comando e controle através da parceria com a Intuitive Machines”, diz. Então, os veículos construídos pela Lunar Outpost vão se conectar com o lander por meio de uma conexão Wi-Fi, que vai enviar os dados de telemetria, comandos e controles para a Terra, e recebê-los para os carros serem conduzidos.

Os veículos serão levados pelo lander Nova-C, da Intuitive Machines, que deverá ser lançado no ano que vem em um foguete Falcon 9, da SpaceX. A empresa foi contemplada no ano passado pelo programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS), da NASA. Além disso, a Intuitive Machines levará, em 2022, o experimento PRIME-1 para buscar água congelada na Lua, um recurso importante que deverá ser explorado futuramente por meio do programa Artemis. O experimento será levado também com o lander Nova-C.

Fonte: New Atlas, SyFy, Universe Today e CanalTech